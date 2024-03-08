Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью еще два дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два запущенных ВСУ беспилотника над Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

“В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле”, – написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия, по предварительным данным, нет.

Ранее в Минобороны проинформировали, что около 12:00 мск над Белгородской областью были перехвачены и сбиты три ударных дрона украинских войск.

В пятницу утром ведомство также сообщило об уничтожении над территорией региона в течение ночи украинского БПЛА. Еще 15 беспилотников были сбиты системами ПВО в небе над Волгоградской областью.

Накануне радио Sputnik рассказало о последствиях атаки БПЛА на “Северсталь” в Вологодской области.

Взято отсюда.