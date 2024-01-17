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Средства РЭБ уничтожили над Брянской областью три украинских ударных дрона

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Средства РЭБ уничтожили над Брянской областью три украинских ударных дрона

Средства РЭБ подавили в небе над Брянской областью три беспилотника ВСУ, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.«

"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом", – написал в Telegram-канале глава региона.

На месте происшествия работают представители оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.

Накануне радио Sputnik сообщило, что в Воронеже после атаки дронов ВСУ введен режим ЧС.

Взято отсюда.

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