Рассказываем, кто попал под ограничения

23 февраля 2024, 23:35101Написать комментарий

23 февраля США и Евросоюз ввели новые списки санкций, которые затронули сотни юридических и физических лиц России. Как заявил Джо Байден, причиной послужила смерть Алексея Навального, а также продолжающаяся спецоперация на Украине.

— Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах, — говорится в заявлении президента США. — Мы также вводим новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки российской военной промышленности.

Среди предприятий и компаний, попавших под санкции США, в списке числятся:

опытно-конструкторское бюро «Сухого»;

Уральский завод транспортного машиностроения;

завод «Вега»;

АО «Росгеология»;

Трубная металлургическая компания;

производитель автомобилей Aurus;

девелоперская группа «ПИК»;

АО «Газпром космические системы»;

ООО «Русхимальянс»;

ИТ-компании «Т1» и «Ред Софт»;

судостроительный комплекс «Звезда».

Также США ввели санкции против национальной платежной системы «Мир», СПБ банка и банка «Авангард». Ограничения не повлияют на работу платежных сервисов внутри России, отметила пресс-служба Национальной системы платежных карт.

Работа сервисов и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме.

В список персональных санкций оказались включены госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, министр Чеченской Республики Ахмед Дудаев, гендиректор ОКБ «Новатор» Фарида Абдрахманова и гендиректор «Туламашзавода» Евгений Дронов. Помимо этого, под санкции попал начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин, где умер Навальный, и директор ФСИН Валерий Бояринев.

В 13-м пакете санкций Евросоюза оказались 88 юридических и 106 физических лиц. В частности:

АО «Новосибирский патронный завод»;

ПАО «Сатурн»;

АО «Марийский машиностроительный завод»;

Машиностроительный завод имени М. И. Калинина;

СКБ «Турбина»;

завод «Искра».

Оказался под санкциями и «224 летный отряд» — подразделение Минобороны России, которое занимается транспортными авиационными перевозками по заданию госструктур. Из общественных организаций в санкционном списке оказались, в частности, воспитательно-досуговое движение детей и молодежи «Движение первых» и занимающаяся спортивной реабилитацией взрослых и детей организация «Дельфины».

Среди физических лиц — губернаторы Тульской, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей, а также глава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, члены правительства и администрации Херсонской области, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, председатель парламента ДНР Артем Жога и главы компаний «Авиатек», «МГ-Флот», «Софрахт», ВНИИРТ, Ульяновского механического завода, директора МАК «Вымпел».

Алексея Навального задержали в январе 2021 года, после того как ФСИН вышла в суд с требованием заменить условный срок оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. В марте 2022 года Навального судили по делу о мошенничестве и неуважении к суду — приговор включал девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

В августе 2023 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. В сентябре перевели в единое помещение камерного типа (это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов). В начале декабря 2023 года помощники Алексея Навального рассказывали, что потеряли возможность получать информацию о том, где он находится и что с ним происходит. В конце декабря стало известно, что он находится в ИК-3 в поселке Харп на Ямале. 16 февраля ФСИН сообщила о смерти заключенного. Официальная причина смерти пока не названа.

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24.02.2024