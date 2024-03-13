Стали известны подробности атаки дронов на НПЗ в Рязани

В Рязани в результате атаки четырех дронов на НПЗ загорелись две установки по переработке нефти, сообщил источник в экстренных службах.«

"По уточненным данным, происходит горение двух установок для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров", – рассказал собеседник РИА Новости.

По его словам, в течение 50 минут – с 06:35 до 07:24 – территорию завода атаковали четыре беспилотника, при этом два человека получили ранения, они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.

В среду утром радио Sputnik рассказало о последствиях новой атаки беспилотников ВСУ на Белгород.

Взято отсюда.