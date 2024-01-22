Стали известны подробности нового указа Зеленского о территориях РФ

Владимир Зеленский в своем указе “Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации” дал поручения правительству Украины.

Такими территориями в документе называются “Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации”.

В документе отмечается, что Россия “веками угнетает и уничтожает” национальную идентичность украинцев, “проживающих на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами”, поэтому необходимо обеспечить их “права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание”.

Заняться правами украинцев на вышеуказанных территориях Зеленский поручил кабинету министров. Правительство обязано это сделать с упором на “развенчании российских мифов об Украине” и “развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами”.

Радио Sputnik сообщало, что в Сети рассказали Зеленскому о его ошибках.

Взято отсюда.