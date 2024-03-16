Стало известно о погибших в результате обстрела Белгорода

Два человека погибли, еще три пострадали в результате обстрела ВСУ Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области.«

"К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики – у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки", – написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало о гибели бойца самообороны при очередном обстреле территории Белгородской области.

Взято отсюда.