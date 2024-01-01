Стало известно о раздавшихся в Днепропетровске взрывах

Взрывы раздаются в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, сообщил телеканал “Общественное”.«”Звуки взрывов слышны в Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск, – ред.)”, – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

В понедельник утром радио Sputnik сообщило, что Днепропетровске и Одесской области Украины в результате взрывов возникли пожары.

Взято отсюда.