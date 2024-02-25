Стало известно о раздавшихся в Киевской и Хмельницкой областях взрывах

В Хмельницкой области Украины были слышны звуки взрывов, сообщило местное издание “Зеркало недели”.«

"Хмельницкая область, взрывы", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения украинского издания.

В Хмельницкой области в 05:37 мск была объявлена воздушная тревога.

Позднее издание “Общественное” сообщило о повторных взрывах в регионе.

В воскресенье утром взрывы также прогремели в Киевской области, сработала система противовоздушной обороны. Об этом проинформировала в в Telegram-канале региональная военная администрация.«”В регионе работают силы ПВО”, – говорится в заявлении, которое приводит RT.

Другие подробности не приводятся.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Накануне радио Sputnik сообщало о раздавшихся в Николаеве взрывах.

Взято отсюда.