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Старовойт: дружинник в Курской области из ружья сбил украинский БПЛА

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Старовойт: дружинник в Курской области из ружья сбил украинский БПЛА

Боец народной дружины в Курской области сбил украинский дрон из охотничьего ружья, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «

"Сегодня боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон", – написал он в Telegram-канале.

Губернатор выразил мнение, что доброволец заслуживает награды.

Старовойт поблагодарил всех, кто сейчас обеспечивает безопасность в России, а также жителей приграничных районов – за стойкость и выдержку.

Радио Sputnik также сообщило, что российские FPV-дроны уничтожили два склада ВСУ в тыловой зоне.

Взято отсюда.

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