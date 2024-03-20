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Старовойт: обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре Курска

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Старовойт: обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре Курска

Обломки украинской ракеты С-200, сбитой российскими силами ПВО, упали в центре Курска и других районах города, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.«

"В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Пострадавших нет. Повреждено нескольких крыш", – написал он в Telegram.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ракеты над территорией региона.«

"Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Радио Sputnik сообщало ранее о планах диверсантов устроить террористический рейд в приграничных регионах РФ.

Взято отсюда.

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