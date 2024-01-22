“Старый психоз”. Сийярто высказался о планах ЕС создать новый фонд для ВСУ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал “старым военным психозом” предложение Евросоюза ежегодно выделять пять миллиардов евро в специальный фонд для Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд на закупку оружия для Украины, чтобы обойти вето Венгрии. В новый фонд предлагается выделить около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, а также отчислять до 5 миллиардов евро ежегодно в период 2024–2027 годов.«

"Это будет жесткий спор, потому что в Брюсселе, к сожалению, снова смахнули пыль с предложения провоенной партии, в соответствии с которым мы на долгие годы должны взять обязательства по поставкам оружия Украине, в год – пока что – на пять миллиардов евро. Хоть год новый, военный психоз старый… Меж тем прошедшие дни и недели неоднократно доказывали, что у этой войны нет решения на поле боя, лишь растет число погибших и уровень разрушений", – цитирует слова Сийярто РИА Новости.

Радио Sputnik писало, какие три условия для прекращения украинского конфликта видит Сийярто.

Взято отсюда.