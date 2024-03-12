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“Степень вранья – безграничная”. Политолог о заявлении Зеленского

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"Степень вранья – безграничная". Политолог о заявлении Зеленского

Постоянная ложь властей Украины сбила с толку очень многих жителей этой страны, которые несмотря ни на что продолжают верить киевским политикам, отметил политолог Василь Вакаров.

Ранее Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что ситуация на линии соприкосновения для ВСУ сейчас намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев.«”Зеленский сказал, что за последние три месяца ситуация стала лучше. То есть раньше было плохо, сейчас лучше. У меня вопрос к Зеленскому: где стало лучше? У меня сохранились контакты с политическими экспертами в Киеве – они у меня спрашивают: где что у Украины стабилизовалось, что стало лучше?.. Как можно подтвердить слова Зеленского? Единственное, что Украина на сегодняшний день сделала, – опять же по словам Зеленского, а сделала или нет, непонятно – это построила три линии обороны… Я иногда не понимаю степени этого вранья, но мне кажется, что она безграничная”, – сказал Василь Вакаров в эфире радио Sputnik

Вранье украинских властей завело огромное количество людей на Украине в ловушку, продолжил он.«”Когда шла подготовка к контрнаступлению ВСУ, публичная прежде всего, в мае прошлого года тогдашний министр обороны Украины Резников заявил, что вот, мы уже на финишной прямой, скоро начнем. Ему сразу начали вторить: соберемся в кулак, нам же дали столько денег, как ударим – русские испугаются и убегут. Это был лейтмотив: мы ударим и русские убегут. Рассчитывать на такое – это надо быть сумасшедшим, но тем не менее в Украине масса людей верили в это. Контрнаступление закончилось тем, чем закончилось, прошло уже полгода, а некоторые на Украине до сих пор говорят: нам нужна еще помощь, надо повторить”, – добавил политолог.

Программу с участием Василя Вакарова слушайте здесь. Прямой эфирРазногласия на Западе и атака на российские регионы17:04Прямой эфирРусские и украинцы – один народ или разный?17:33

Взято отсюда.

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