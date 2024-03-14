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Столтенберг: НАТО способно защищаться от российского гиперзвукового оружия

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Столтенберг: НАТО способно защищаться от российского гиперзвукового оружия

НАТО обладает всеми возможностями, чтобы защититься от гиперзвукового оружия России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.«

"Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия. <…> Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно", – цитирует его РИА Новости.

При этом Столтенберг выразил уверенность в том, что у НАТО есть возможность защититься от российских сверхзвуковых ракет. Так, он напомнил, что Украине, с помощью ЗРК Patriot якобы удалось сбить несколько российских “Кинжалов”.«

"Я думаю, мы продемонстрировали, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет", – заключил генсек НАТО на пресс-конференции, посвященной ежегодному докладу о деятельности блока.

Радио Sputnik писало, как удары “Кинжалами” отразились на снабжении ВСУ.

Взято отсюда.

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