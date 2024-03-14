Столтенберг признал использование ракет НАТО для атаки на корабли ЧФ

Удары по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России наносились ракетами, поставленными НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, удары украинская армия наносила ракетами Scalp и Storm Shadow, а эти снаряды ВСУшникам передали страны НАТО.

Это признание Столтенберг сделал, представляя свой ежегодный доклад о деятельности Североатлантического альянса. По мнению генсека НАТО, факт использования ракет блока подтверждает важность увеличения поставок ракет Вооруженным силам Украины.«”Украине нужно больше поддержки, и она им нужна сейчас. Ей не хватает боеприпасов. У нас есть возможности предоставить то, что ей нужно”, – приводит телеканал “360” слова Столтенберга.

Ранее радио Sputnik писало, как Столтенберг оценил возможности НАТО защищаться от российского гиперзвукового оружия.

Взято отсюда.