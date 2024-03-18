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Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба ЧФ России

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Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба ЧФ России

Силы НАТО помогают ограничивать свободу навигации России в Черном море, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек альянса прибыл с визитом в Тбилиси из Баку, где провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. На совместной пресс-конференции Столтенберг признал, что НАТО причастно к нанесению ущерба Черноморскому флоту России.«

"Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг признал использование ракет НАТО для ударов по Черноморскому флоту.

Радио Sputnik писало, как Столтенберг оценил возможности НАТО защищаться от российского гиперзвукового оружия.

Взято отсюда.

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