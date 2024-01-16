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Столтенберг признал успехи российских войск в зоне спецоперации

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Столтенберг признал успехи российских войск в зоне спецоперации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признал, что ВС РФ “активно наступают по многим направлениям” на Украине и призвал “никогда не недооценивать Россию”.«

"Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись… Мы никогда не должны недооценивать Россию", – ответил он на вопрос модератора дискуссии в рамках ВЭФ, "побеждает все-таки Украина или просто не проигрывает". Слова Столтенберга приводит РИА Новости.

Радио Sputnik сообщило, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал передать ВСУ хотя бы устаревшие американские штурмовики.

Взято отсюда.

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