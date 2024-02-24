Страны G7 отказались признавать выборы в новых регионах России

Страны Большой семерки отказываются признавать выборы, проведенные в новых регионах России, говорится в заявлении G7.«

"Мы никогда не признаем ни прошлые, ни будущие так называемые "выборы", проведенные Россией на территории Украины, ни их результаты", – отмечается в документе, принятом по итогам онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони из Киева.

Лидеры G7 также заявили, что намерение РФ провести голосование на президентских выборах в новых российских регионах является “вопиющим нарушением суверенитета Украины”.

Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Радио Sputnik ранее сообщало, когда стартует досрочное голосование в Херсонской области.

Взято отсюда.