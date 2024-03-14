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“Свести счеты “. Во Франции задумались об ответе союзников России Западу

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"Свести счеты ". Во Франции задумались об ответе союзников России Западу

Отправка войск НАТО на Украину может привести к тому, что России станут помогать третьи страны, заявил экс-премьер Франции Доминик де Вильпен.«

"Если мы отправим войска (на Украину), мы не можем быть уверены – а не вступят ли в конфликт другие страны на стороне России? Не будут ли нам противостоять африканские, азиатские и ближневосточные истребители? Не присоединятся ли к ним страны Глобального Юга, которые также хотят свести счеты с Западом?" – приводит РИА Новости слова французского экс-премьера.

Выступая в эфире телеканала LCI, он подчеркнул, что Москва не осталась одна.«”Будь Россия изолирована – мы бы это видели. Я думаю, что мы на самом деле более изолированы, чем Россия”, – отметил экс-премьер Франции.

Ранее радио Sputnik сообщало об отказе Эстонии гарантировать, что страна не отправит военных на Украину.

Взято отсюда.

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