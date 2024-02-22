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“Свингеры, уголовники…” Хакеры опубликовали данные украинских военкомов

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"Свингеры, уголовники…" Хакеры опубликовали данные украинских военкомов

Пророссийские хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети персональные данные сотрудников украинских военкоматов, пишет РИА Новости.«

"В связи с подготовкой украинскими властями новых мер по мобилизации хакерской группой RaHDit ("Злые русские хакеры") проведена операция, в результате которой были получены списки личного состава сотрудников военных комиссариатов противника. Группой получены (данные, – ред.) около 2 600 представителей ТЦК (территориальных центров комплектования), в том числе врачей медкомиссий – всех тех, кто отправляет на убой украинцев", – сообщила хакерская группа.

Хакеры опубликовали адреса, паспортные данные, номера телефонов, электронные почтовые ящики и ссылки на страницы в соцсетях сотрудников ТЦК.«”Среди военкомов, традиционно для украинской власти, – любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы… Мы надеемся, что наша информация поможет сорвать планы укронацистской власти по мобилизации и тем самым помочь нашей армии!” – заявили в RaHDit.

Члены группы пояснили, что решили опубликовать данные сотрудников военкоматов, чтобы украинцы знали в лицо тех, кто “их убивает”, от кого им “следует прятаться” и чьи дома им надо “обходить стороной”.

Ранее радио Sputnik сообщало, что хакеры предоставили правоохранителям Запорожской области списки агентов СБУ.

Взято отсюда.

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