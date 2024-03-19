Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.«

"Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек", – приводит РИА Новости фрагмент его заявления.

По словам Нарышкина, во Франции опасаются, что не смогут незаметно перебросить и расквартировать на Украине столь значительное воинское подразделение.«”Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом”, – предупредил директор СВР.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что участники саммита обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли.

Позднее французский лидер допустил проведение операций для “противостояния российским войскам” на Украине.

Ранее радио Sputnik рассказало, как сенатор Алексей Пушков сыронизировал над президентом Франции Макроном.

Взято отсюда.