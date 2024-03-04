Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.«”Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО”, – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что российские военные использовали авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

После того, как разведка подтвердила уничтожение целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета, пишет агентство.

Ранее радио Sputnik сообщало, как российские военные уничтожили с помощью дрона самоходную артиллерийскую установку словацкого производства.

Взято отсюда.