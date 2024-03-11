Су-34 нанесли удар высокоточным оружием по позициям ВСУ, сообщили в МО РФ

. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России.«”Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что после подтверждения разведки уничтожения целей самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее радио Sputnik сообщало, как в оборонном ведомстве оценили положение российских войск на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.