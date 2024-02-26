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Су-34 уничтожил скопление техники и живой силы ВСУ бомбами с УМПК

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Су-34 уничтожил скопление техники и живой силы ВСУ бомбами с УМПК

На Купянском направлении российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление военной техники и живой силы ВСУ бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в Минобороны РФ.«”В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ”, – цитирует сообщение РИА Новости.

После выполнения боевой задачи Су-34 успешно вернулся на аэродром вылета, пишет агентство.

Отмечается, что фугасные авиационные бомбы с УМПК позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Ранее радио Sputnik сообщало об отражении российскими войсками четырех контратак ВСУ под Харьковом.

Взято отсюда.

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