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Су-35С не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов, заявили в Минобороны РФ

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Су-35С не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов, заявили в Минобороны РФ

Стоящие на дежурстве на Авдеевском направлении истребители Су-35С Воздушно-космических сил России не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов, сообщило Министерство обороны РФ.«

"Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполняют боевые дежурства на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. <…> Своим нахождением в воздухе российские Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Цель боевого дежурства Су-35С – патрулирование в районе Авдеевки и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинской армии, пояснили в оборонном ведомстве.«”Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационного вооружения”, – добавили в Минобороны.

Радио Sputnik сообщало, сколько ударов ВС России нанесли по объектам ВПК Украины за неделю.

Взято отсюда.

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