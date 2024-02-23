Британский наемник в рядах украинской армии обратился к западным политикам, заявив, что линия фронта “сыпется” из-за задержек поставок боеприпасов для ВСУ, пишет украинское издание “Зеркало недели”.

В своем Telegram-канале газета опубликовала видео, в котором британский медик эмоционально заявляет, что ему “стыдно быть западным человеком”. Он обращается к странам Запада, упрекая их в слишком долгом принятии решений о выделении военной помощи Украине. «”Сегодня я обращаюсь ко всем западным правительствам. Я военный медик. И мы здесь в полном дерьме. Чертова линия фронта сыпется со всех сторон. Как вы смеете бездействовать?” – говорит врач.

Радио Sputnik писало, какой способ утолить снарядный голод ВСУ предложила Чехия.

Взято отсюда.