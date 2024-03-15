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Сырский пожаловался на активность ВС России на Авдеевском направлении

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Сырский пожаловался на активность ВС России на Авдеевском направлении

Российская армия активно ведет артиллерийский огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении, их поддерживает военная авиация, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.«

"Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия. <…> Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБ с расстояния 40–50 километров, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ", – написал он в Telegram-канале.

Сырский уточнил, что совместно с командирами рассмотрел оптимальные варианты дальнейших действий ВСУ. Также, по его словам, были приняты все необходимые меры по укреплению обороны на Авдеевском направлении.

Радио Sputnik сообщало, как в Минобороны оценивают положение российских войск на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.

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