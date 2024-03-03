реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Сырский получил карт-бланш, заявил Зеленский

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сырский получил карт-бланш, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что предоставил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому полную свободу действий в осуществлении кадровых изменений в армии. «”У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые”, – сказал он в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Глава киевского режима подчеркнул, что украинские командиры обязаны знать о реальных потребностях ВСУ и “чувствовать фронт”.

Зеленский также отметил, что уже на следующей неделе, после возвращения главкома ВСУ с передовой, он ожидает от него доклад с конкретными предложениями.

Накануне Сырский признал, что командованию некоторых бригад на восточном фронте не хватает уровня подготовки и боевого опыта для принятия “адекватных решений”.

Радио Sputnik также писало, как британский эксперт Александр Меркурис оценил реакцию Сырского на успехи ВС России.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Военный аналитик: А что с них взять? Они подарили Украину Западу

Военный аналитик: А что с них взять? Они подарили Украину Западу

Владимир Зеленский ошибся, говоря, что Европейский союз передал Украине только…

Узнать больше
Утвержден размер выплаты на получившего увечье вблизи зоны СВО ребенка

Утвержден размер выплаты на получившего увечье вблизи зоны СВО ребенка

Размер единовременной выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО,…

Узнать больше
В Польше в ближайшие дни получат шведский разведывательный самолет

В Польше в ближайшие дни получат шведский разведывательный самолет

Швеция в ближайшие дни поставит Польше самолет дальнего радиолокационного обнаружения…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp