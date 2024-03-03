Сырский получил карт-бланш, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что предоставил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому полную свободу действий в осуществлении кадровых изменений в армии. «”У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые”, – сказал он в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Глава киевского режима подчеркнул, что украинские командиры обязаны знать о реальных потребностях ВСУ и “чувствовать фронт”.

Зеленский также отметил, что уже на следующей неделе, после возвращения главкома ВСУ с передовой, он ожидает от него доклад с конкретными предложениями.

Накануне Сырский признал, что командованию некоторых бригад на восточном фронте не хватает уровня подготовки и боевого опыта для принятия “адекватных решений”.

Радио Sputnik также писало, как британский эксперт Александр Меркурис оценил реакцию Сырского на успехи ВС России.

Взято отсюда.