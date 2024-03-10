Сырский предложил способ “мотивации” ВСУшников, заявили в Раде

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с инициативой, направленной на повышение “мотивации” военных, сообщил депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко.

По словам парламентария, главком украинской армии предложил Владимиру Зеленскому удвоить ВСУшникам выплаты в 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов).

Ранее секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рады Роман Костенко сообщил, что парламент зарегистрировал законопроект, предусматривающий ряд новых доплат и льгот для солдат ВСУ.«

"Они (украинские военные, – ред.) хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов), а 200 тысяч (5,2 тысячи долларов). Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил Зеленскому удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать", – приводит РИА Новости слова Горбенко.

Парламентарий в интервью украинскому изданию “Телеграф” отметил, что во время поездок на фронт он не раз получал от солдат просьбы поднять “боевые” выплаты.

Горбенко считает, что средства на осуществление индексации могут появиться в бюджете Украины только после увольнения из рядов ВСУ тех, кто не хочет воевать.

Радио Sputnik также писало, что Зеленский дал Сырскому карт-бланш.

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