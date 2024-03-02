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Сырский выяснил, что мешает ВСУ принимать “адекватные решения” на фронте

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Сырский выяснил, что мешает ВСУ принимать "адекватные решения" на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что командованию некоторых бригад на восточном фронте не хватает уровня подготовки и боевого опыта для принятия “адекватных решений”.

Главком ВСУ отметил, что в связи с просчетами намерен проводить обновление командования руководства таких бригад.«

"Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады… способности принимать адекватные решения", – написал он в Telegram-канале.

Сырский сообщил, что в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой командования, были направлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

Кроме того, по словам главкома ВСУ, одна из бригад, находящаяся на передовой в течение двух лет, перемещена в тыл для восстановления боеспособности.

Радио Sputnik также писало, как британский эксперт Александр Меркурис оценил реакцию Сырского на успехи ВС России.

Взято отсюда.

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