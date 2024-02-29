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“Так и будет впредь”. Шольц жестко высказался об отправке войск на Украину

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"Так и будет впредь". Шольц жестко высказался об отправке войск на Украину

НАТО не станет стороной украинского конфликта, а немецкие военнослужащие не будут отправлены в зону боевых действий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Накануне немецкий канцлер также категорично заявил, что страны НАТО или Евросоюза не отправят свои войска на Украину. «

"НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!" – сказал Шольц в обращении, опубликованном на его странице в соцсети Х.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину, но к консенсусу пока не пришли.

Радио Sputnik ранее писало, что Шольц вышел из себя из-за помощи Украине.

Взято отсюда.

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