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“Такая задумка”. Пушилин о заявлении МИД Франции о наемниках на Украине

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"Такая задумка". Пушилин о заявлении МИД Франции о наемниках на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин объяснил, почему Париж скрывает информацию о наемниках из Франции, воюющих на стороне Украины.«

"Вы знаете, уже и по данным разведки, и по тем мероприятиям, которые проходили на линии боевого соприкосновения, мы понимаем, что есть граждане Франции, которые воюют на стороне вооруженных формирований Украины, заключают контракты", – сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя заявление французского МИД о том, что граждан Франции среди наемников на Украине нет.

При этом он пояснил, почему французская сторона не признает этого факта.«”У них законом запрещено наемничество, и если они это признают, то это будет напрямую противоречить их закону. Но то, что они действуют всегда двойными стандартами, мы за период с 2014 года уже на себе ощутили, поэтому для меня это не удивительно. Будут отрицать, отмахиваться, потом, когда представится возможным, расскажут, что это была их такая задумка”, – добавил глава ДНР.

Радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ рассказало об “ударе возмездия” по наемникам после обстрела Белгорода.

Взято отсюда.

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