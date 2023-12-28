Украинская оборона будет постепенно разрушаться после освобождения Марьинки российскими войсками, считает бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.«

"У Марьинки есть потенциал стать местом, где развалится оборона украинских Вооруженных сил. Мы об этом уже говорили некоторое время назад", – сказал отставной офицер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По словам эксперта, российские военные добились существенного успеха на данном участке фронта, прорывав укрепления ВСУ.

После отступления из города украинские военные будут вынуждены “распылить” ресурсы для дальнейших действий. Однако этих ресурсов у них нет, подчеркнул Риттер.«

"Таких прорывов теперь станет еще больше", – поделился мнением бывший разведчик американской армии.

В среду днем радио Sputnik сообщило о взятии ВС РФ важного опорного пункта ВСУ на Донецком направлении.

Взято отсюда.