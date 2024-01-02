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Такого еще не видели. Российский боец отбил ногой летящую с дрона ВСУ бомбу

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Такого еще не видели. Российский боец отбил ногой летящую с дрона ВСУ бомбу

Российский солдат ударом ноги отбросил от своих сослуживцев сброшенный украинским беспилотником боеприпас, пишет Telegram-канал “Операция Z: Военкоры Русской Весны” (RusVesna).«

"Раненый российский боец пинком отразил удар вражеской бомбы, пытавшейся убить его и товарищей", – сказано в сообщении.

К посту прикреплено видео, на котором военнослужащий отбивает ногой падающий с дрона боеприпас. Бомба, отлетев на несколько метров в сторону, сдетонировала, но не причинила вреда российским бойцам.«”Такого мы еще не видели”, – процитировали впечатленных ВСУшников военкоры.

Радио Sputnik писало, что российские и украинские военные вместе спели “Катюшу”.

Взято отсюда.

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