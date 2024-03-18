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“Тактика тысячи порезов”. СМИ пишут о новой стратегии ВС РФ на Украине

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"Тактика тысячи порезов". СМИ пишут о новой стратегии ВС РФ на Украине

ВС России перешли к новой стратегии, они оказывают давление на украинские войска на нескольких направлениях одновременно, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на французские военные источники.«

"Русские вернули инициативу. Они способны "мучить" своих противников. Это тактика тысячи порезов. Их цель – обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага", – приводит издание слова военного.

По словам собеседника издания, российские войска оказывают давление на украинцев сразу на многих направлениях на передовой. Он отметил, что ВСУ не могут обороняться на нескольких участках одновременно ввиду нехватки солдат и боеприпасов.

Ранее радио Sputnik рассказало, что на Украине назвали оружие РФ, которое доводит ВСУ до “психических проблем”.

Взято отсюда.

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