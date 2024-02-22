Тигран Кеосаян о ефрейторе Кристине Ким

В рамках спецпроекта “День героев на радио Sputnik”, посвященного участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны.

Ефрейтора медицинской службы Кристину Ким в Тульской дивизии ВДВ называют ангелом-хранителем. 27-летняя медсестра отличилась 19 мая 2022 года. В тот день недалеко от госпиталя под Соледаром завязался тяжелый бой. Он начался с артобстрела, который накрыл колонну десанта. Кристина рванула на помощь своим и одного за другим вынесла на себе 12 раненых бойцов – крепких ребят, да еще с оружием и в бронежилетах. Потом она расскажет, что действовала на адреналине. Что ей казалось, будто она не бежит, а летит. Ефрейтор Ким собрала раненых в безопасном месте – перевязывала, колола обезболивающее, подбадривала, – а когда бой завершился, обеспечила их эвакуацию в полевой медотряд. Спасла всех. Президент Российской Федерации собственноручно вручил Кристине Ким медаль Суворова – “за личное мужество и отвагу”.

Петр Лидов о советском разведчике Николае Кузнецове

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Эдгард Запашный о капитане Богдане Рожкове

Дмитрий Киселев о майоре Иване Додосове

Владимир Мединский о генерале армии Николае Ватутине

Взято отсюда.