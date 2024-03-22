“Точка невозврата”. Посол России в Японии оценил отношения двух стран

Действия официального Токио нанесли серьезный ущерб российско-японским отношениям, заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.«”Отношения не просто отброшены на несколько десятилетий назад, но, по сути, уничтожен во многом сам их фундамент, который был очень прочным и создавался на протяжении десятилетий усилиями многих авторитетных политиков, в том числе и в самой Японии. Нужно сказать, что отношениям нанесен такой ущерб, от которого даже при какой-то эвентуальной стабилизации они полностью оправиться не смогут. Это мое видение нынешней ситуации. Это точка невозврата”, – сказал он в интервью РИА Новости.

По оценке дипломата, двусторонние отношения находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период.«

"Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство", – отметил Ноздрев.

Токио отказывается от ранее достигнутых договоренностей, вводит санкции в отношении РФ, а также нагнетает антироссийские настроения в японском обществе, продолжил он.«

"Налицо конкретные попытки воздействовать на общественное мнение с целью сформировать в нем устойчивые антироссийские настроения на длительную перспективу. Продолжается давление на собственный бизнес, создаются разного рода препятствия для реализации совместных проектов в самых разных областях", – констатировал посол.

Что касается России, то она заинтересована в прогнозируемых отношениях с Токио, добавил дипломат.«

"Мы всегда стремились к тому, чтобы иметь прежде всего стабильные и прогнозируемые на долгосрочную перспективу отношения. Но в нынешнем замороженном состоянии этих отношений говорить об этом очень сложно", – сказал Ноздрев.

Ранее радио Sputnik писало, что Москва предупредила Токио о последствиях возможной передачи Украине ракет для Patriot.

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