Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что идея предоставлять бронь от мобилизации гражданам с высокой зарплатой имеет экономический смысл. В интервью изданию “Суспильне” он отметил, что на одного военнослужащего ВСУ должно приходиться восемь человек, обеспечивающих его в экономическом плане.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство Украины планирует увязать бронь с уровнем зарплаты. “Если человек получает в два раза выше среднего, то он может получить бронь”, написал депутат в Telegram-канале.

В эфире радио Sputnik журналист издания “Аргументы и факты” Андрей Сидорчик отметил, что предлагаемая мера узаконит то, что на практике уже существует – мобилизация на Украине касается только небогатых людей.«”Эта точка разлома присутствует уже достаточно давно, она проявляется в виде всей этой “охоты на людей”, когда тащат в ВСУ, отлавливая на улицах… На Украине прекрасно знают, что представители элиты, их дети сейчас прекрасно живут на Западе, и это их никак не касается. То, что попадает в украинские СМИ, показывает, что и так существует огромный социальный разлом в украинском обществе, когда армия – это только по принуждению. Просто сейчас появляется статус, когда богатых это вообще ни в какой мере не должно касаться, это дело только бедных. То, что это звучит вслух, говорит о тотальной деградации украинского общества. Но режим Зеленского это не особо волнует, потому что на выборы идти он не собирается, а значит, вопрос влияния на электорат не настолько значим. Для электората есть силовой аппарат, есть психологическое давление, поэтому электорат может сколь угодно долго возмущаться”, – сказал Сидорчик.

По данным из открытых источников, средняя зарплата на Украине в 2023 году составляла порядка 13,5 тысячи гривен (около 352 долларов).

Программу с участием Андрея Сидорчика слушайте здесь. Итоги. ВечерЛидерство РФ по внедрению ИИ, встреча лидеров ЕС, мемориал в ГерманииВчера, 19:04

Взято отсюда.