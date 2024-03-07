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“Тогда это значит…” Медведев отреагировал на слова Макрона об Украине

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"Тогда это значит..." Медведев отреагировал на слова Макрона об Украине

У России не осталось красных линий по отношении к Франции после слов президента Эммануэля Макрона о помощи Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее французский лидер на встрече с лидерами оппозиции заявил, что в поддержке Парижем Киева не осталось “никаких лимитов” и “никаких красных линий”. «”Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции. In hostem omina licita (По отношению к врагу все дозволено, – ред.)”, – прокомментировал его заявление Медведев на странице в соцсети Х.

Его пост уже собрал более 150 тысяч просмотров и трех тысяч лайков.

Радио Sputnik писало, что Макрон и оппозиционные партии не сошлись в вопросе поддержки Украины.Итоги. Вечер”Красные линии” в поддержке ВСУ, СБП и новый срок фон дер Ляйен18:04

Взято отсюда.

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