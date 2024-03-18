Пользователи соцсети Х осудили Владимира Зеленского за его требование к европейским странам “предотвратить хаос”.«”Европа обладает силой предотвратить хаос. Это демонстрирует каждое соглашение о безопасности Украины с ее партнерами”, – написал глава киевского режима в соцсети.

“Ты и Украина никогда не будете в ЕС или НАТО. Ты проигрываешь каждый день, тысячи украинских мужчин умирают из-за твоих преступных деяний. Я надеюсь, тебя скоро накажут”, – осудил Зеленского пользователь под ником Gefallener Bengel.

“Сдавайся!” – призвал Luciano.«”Только капитуляция Зеленского может остановить этот конфликт и страдания украинцев”, – выразил мнение Gabe.

“Тотальное поражение Украины неизбежно. Линия фронта рушится. У Украины ограниченное количество ракет, боеприпасов (у Запада тоже), а теперь еще и обученных солдат. Катастрофические тактические ошибки в Авдеевке будут преследовать их еще долгое время, пока марионетка глобалистов Зеленский совершает поездки по всему миру”, – цитирует РИА Новости комментатора под ником Brian the Scoti.

Радио Sputnik также рассказало, какой исход режиму Зеленского предрек турецкий политик Унвер Сель.

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