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“Только Россию?” Валуев раскритиковал заявление Макрона о перемирии

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"Только Россию?" Валуев раскритиковал заявление Макрона о перемирии

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев счел нелепым предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить прекращение огня на Украине в связи с Олимпиадой в Париже.«”Он призвал только Россию? А почему он этого не предложил Украине, Израилю? Что стоят слова лягушатника, грозящего отправить своих солдат убивать россиян? Нелепое предложение!” – сказал Валуев изданию Sport24.

Накануне Макрон в интервью украинским телеканалам заявил, что попросит Россию объявить режим прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее радио Sputnik рассказало, как ответили Макрону в МИД РФ.

Взято отсюда.

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