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“Только трупы”. СМИ рассказали о бегстве наемников с Украины

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"Только трупы". СМИ рассказали о бегстве наемников с Украины

Западные наемники начинают покидать Украину из-за мощных ударов российской армии, пишет турецкое издание dikGAZETE.«”Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы”, – приводит фрагмент статьи ИноСМИ.

Автор статьи отмечает, что несмотря на поддержку, которую весь мир оказывал Украине, ВСУ не удалось использовать поставленную им современную технику: все вооружение НАТО мгновенно уничтожалось российскими ракетами.«”ВСУ находятся в плачевном положении. Проиграв в рукопашной схватке на фронте, они при поддержке военизированных формирований только и могут совершать террористические атаки на российские территории”, – пишет автор.

Наступивший 2024 год станет судьбоносным для Украины, подытоживает обозреватель.

Радио Sputnik сообщало, сколько иностранных наемников уничтожила российская армия в ходе СВО.

Взято отсюда.

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