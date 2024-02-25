США потерпят поражение в третьей мировой войне, даже не участвуя в ней, если у власти останется президент Джо Байден, предупредил его предшественник на посту и вероятный соперник на ноябрьских выборах Дональд Трамп.«

"Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, но все равно будем проигрывать", – цитирует Трампа РИА Новости.

Демократическая администрация, определяющая курс Белого дома, ведет страну к разрушению по короткому пути, и, если Байден снова победит на выборах, “худшее только предстоит”, предупредил республиканец на Конференции консервативного политического действия.

По его мнению, нынешний американский лидер не знает, что происходит вокруг, и “окружен очень плохими ребятами – фашистами”.

В интервью РИА Новости председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель высказал мнение, что третья мировая война может начаться с попытки Украины вторгнуться на Крымский полуостров.

“Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции против Крыма. Это явно означает третью мировую войну. Если нынешнее неонацистское правительство на Украине совершит те же ошибки, что и нацисты предыдущих поколений, они пострадают от последствий. Как тогда народ полуострова вместе сопротивлялся нацистам, так и сегодня он будет вместе противостоять неонацистам”, – сказал Сель.

По его словам, у Крыма в 2014 году не было других вариантов действий, кроме воссоединения с Россией.

“Крым получил самоопределение и был присоединен к России в 2014 году в результате демократического референдума. Позиция Крыма в международной политике ясна. Попытки вынести это на обсуждение бесполезны. Вопрос был закрыт с 2014 года и больше никогда не открывался”, – подчеркнул собеседник информагентства.

Ранее радио Sputnik рассказало, что Владимир Зеленский припугнул Запад мировой войной в случае отказа помогать Киеву.

Взято отсюда.