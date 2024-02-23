реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Трамп заявил, что добьется урегулирования между Россией и Украиной

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Трамп заявил, что добьется урегулирования между Россией и Украиной

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на президентских выборах в США конфликт на Украине будет урегулирован в сжатые сроки. «”Мы восстановим мир с помощью силы, еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной”, – приводит его слова РИА Новости.

Трамп, выступая на христианской конференции в штате Теннесси, отметил, что только ему под силу предотвратить начало третьей мировой войны. «”Мы очень близки к третьей мировой войне”, – заявил экс-глава Белого дома.

Ранее радио Sputnik рассказало о реакции НАТО на слова Трампа о европейских союзниках США.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
97 жителей Алтайского края подали заявки на участие в туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства»

97 жителей Алтайского края подали заявки на участие в туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства»

Подведены итоги заявочной кампании четвертого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской…

Узнать больше
Завершилась 17-я акция «Материнское тепло солдату» в поддержку бойцов, участвующих в СВО

Завершилась 17-я акция «Материнское тепло солдату» в поддержку бойцов, участвующих в СВО

Она прошла под эгидой Алтайского регионального отделения Союза женщин России…

Узнать больше
В подразделениях Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

В подразделениях Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии приняли участие в торжественных…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp