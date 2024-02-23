Трамп заявил, что добьется урегулирования между Россией и Украиной

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на президентских выборах в США конфликт на Украине будет урегулирован в сжатые сроки. «”Мы восстановим мир с помощью силы, еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной”, – приводит его слова РИА Новости.

Трамп, выступая на христианской конференции в штате Теннесси, отметил, что только ему под силу предотвратить начало третьей мировой войны. «”Мы очень близки к третьей мировой войне”, – заявил экс-глава Белого дома.

Ранее радио Sputnik рассказало о реакции НАТО на слова Трампа о европейских союзниках США.

Взято отсюда.