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“Тревожные сигналы”. Небензя о возможной отправке войск НАТО на Украину

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"Тревожные сигналы". Небензя о возможной отправке войск НАТО на Украину

Заявления стран–членов НАТО о возможной отправке своих войск на Украину являются тревожным сигналом, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу “Россия 24”.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС договорился создать “девятую коалицию для глубоких ударов” – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину, однако не достигли консенсуса по данному вопросу.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин допустил, что в случае поражения ВСУ, в конфликт с Россией вступят силы НАТО.«”Это, конечно, тревожные сигналы. Политическое руководство этих стран не может не понимать, чем это чревато”, – цитирует постпреда РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, как заявления Макрона и Остина прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Взято отсюда.

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