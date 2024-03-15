Трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка, сообщил мэр

В результате ночного обстрела Донецка украинскими войсками снаряд попал в частный дом, погибли трое детей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.«

"В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по ул. Ольховская с последующим возгоранием. По предварительным данным, погибло трое детей – девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения ", – написал в Telegram-канале мэр Донецка.

Ранее радио Sputnik также писало об увеличении числа пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на здание мэрии Белгорода.

Взято отсюда.