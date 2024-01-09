Трое пострадавших при обстреле Белгорода находятся в реанимации

В результате обстрела Белгорода украинскими боевиками три человека находятся в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.«”Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается”, – написал он.

Системы ПВО уничтожили 8 января в небе над Белгородской областью 10 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

В Белгороде и его окрестностях была объявлена ракетная опасность, жителям местные власти рекомендовали оставаться в домах.«”С утра проведем подомовой обход в тех микрорайонах, которые пострадали от разлетевшихся осколков. Постараемся максимально быстро зафиксировать разрушения и начать их восстановление”, – добавил Вячеслав Гладков.

Ранее радио Sputnik сообщало, в какие регионы отправятся 1,3 тысячи белгородских школьников.

Взято отсюда.