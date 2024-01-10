Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Тюменская полиция задержала всех участников нападения на ветерана СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Тюменская полиция задержала всех участников нападения на ветерана СВО

Полицейские задержали в Тюмени всех участников драки, в которой пострадал ветеран СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«

"Сотрудниками тюменской полиции задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Конфликт произошел на улице Малышева поселка Тарманы между группой молодых людей и участником СВО. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Все задержанные находятся в отделе полиции", – написала Волк в Telegram-канале.

По данным РИА Новости, участник СВО сделал замечание компании, которая шумела и хамила прохожим, за что его избили, и он потерял сознание.

Радио Sputnik ранее опубликовало видеозапись наезда авто на поэта Льва Рубинштейна.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Рубцовск

В Рубцовске введен режим ЧС из-за непогоды

10.01.2024

 Новости Рубцовск

МО МВД России “Рубцовский” информирует

10.01.2024

 Новости Барнаул

Какой будет погода в Алтайском крае в январе

10.01.2024

 Новости Барнаул

На покупку лекарство для алтайских льготников направят почти 2 млрд рублей в этом году

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае из-за резкой смены погоды в некоторых районах и городах ввели режим ЧС

10.01.2024

 Новости Барнаул

До -7: о погоде в Алтайском крае 10 января

10.01.2024

 Новости Барнаул

Мокрый снег с мощным ветром и до +7: очередной шторм накрыл Алтайский край

10.01.2024

 Новости Барнаул

Суд рассмотрит дело о гибели туристов на Алтае

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле разыскивают пропавшего под Новый год молодого мужчину

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix