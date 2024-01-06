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“Ты уже украл миллионы”. Новое заявление Зеленского о России осудили в Сети

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"Ты уже украл миллионы". Новое заявление Зеленского о России осудили в Сети

Пользователей соцсети Х возмутил призыв Владимира Зеленского забрать замороженные активы России и потратить их на нужды Украины. «”Это воровство. Ты уже украл миллионы средств налогоплательщиков на свои махинации!” – прокомментировал “инициативу” Зеленского Pepe le Pew.

“То есть ты хочешь украсть их деньги и ожидаешь, что они пришлют тебе шоколад и цветы? Прекрати свою глупую политику и останови этот конфликт, не усугубляй его”, – призвал SAldwais.«”Ты ничего не получишь! Сдавайся сейчас!” – выразил мнение Poelock Joe.

“Иными словами, Зеленский хочет положить себе в карман 300 миллиардов долларов (сумма замороженных российских активов, – ред.)”, – цитирует РИА Новости пользователя соцсети под ником Eunice Pump & Supply.

“Происходит смена миропорядка, основанного на правилах, на миропорядок, основанный на воровстве. Интересно, какое влияние это окажет на западную финансовую систему. Звучит как большой подарок БРИКС”, – пришел к выводу Ghost of Liyue.

Радио Sputnik также писало, на каких территориях Украине рекомендовали “поставить крест”.

Взято отсюда.

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