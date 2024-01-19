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В Австралии объяснили, почему КНР не будет посредником между Украиной и РФ

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В Австралии объяснили, почему КНР не будет посредником между Украиной и РФ

Китай не станет посредником в урегулировании конфликта России и Украины, поскольку для Пекина приоритетом является сохранение отношений с Москвой, считает посол Австралии в США Кевин Радд.«

"Если (председатель КНР, – ред.) Си Цзиньпин смотрит на мир, он смотрит на Россию, он видит соседнее государство, огромную общую границу, с которой у них были непростые отношения после китайско-советского раскола в 1959 году <…> У любого, кто думает, что результат переговоров будет достигнут через Пекин в ближайшем будущем, в голове камни", – сказал он в интервью газете Politico.

При этом Радд отметил, что в будущем позиция Китая может измениться. На это указывает назначение специального посланника по Украине.«”Вряд ли это произойдет в ближайшее время. Основной деятельностью Пекина на данный момент является поддержание его добрых, поддерживающих и полезных отношений с Москвой”, – заключил посол.

Радио Sputnik сообщало, как МИД РФ оценивает отношения Китая и России.ИЗОЛЕНТА liveДроны над Петербургом, Китай и Киев, болезнь X и “Ленинградский щелкунчик”Вчера, 09:04

Взято отсюда.

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