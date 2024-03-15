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В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена Сыч: ее обвиняют в похищении 20 миллионов

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13 марта 2024, 18:55735Написать комментарий

В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена Сыч: ее обвиняют в похищении 20 миллионов

В Барнауле будут судить экс-директора страховой компании «РСХБ — страхование» по двум уголовным статьям: о мошенничестве и отмывании денег.

По версии следствия, в 2021-м директор филиала «РСХБ — страхование» заключила договор со своим знакомым предпринимателем. Согласно ему бизнесмен искал клиентов и страховал их в компании за вознаграждение. Но на деле всё это выполняли сотрудники фирмы. За два года, с 2021-го по 2023-й, руководитель похитила 19,8 миллиона рублей.

— Путем финансовых махинаций она через банковские счета легализовала часть денег, на которые приобрела квартиру в городе Санкт-Петербурге, оформив ее на свою близкую родственницу, — рассказала помощник СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Преступления раскрыли сотрудники ФСБ по региону.

— Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в следкоме.

В прокуратуре и следкоме по краю NGS22.RU подтвердили, что речь идет о Елене Сыч.

Она заняла кресло директора «РСХБ — страхование» в 2020-м. До этого Сыч работала в барнаульском филиале «Ингосстраха». А еще раньше в краевом филиале компании «Согласие» дослужилась до начальника отдела промышленного страхования, говорится на сайте «РСХБ — страхование».

В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена Сыч: ее обвиняют в похищении 20 миллионов

На имущество Елены Сыч в Барнауле и квартиру в Санкт-Петербурге, которую она купила на похищенные деньги, наложили арест.

— Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, — уточнила Мария Антошкина, помощник прокурора Алтайского края.

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Взято Источник
15.03.2024

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